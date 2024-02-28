Общество

Проект расчистки реки Утроя в Пыталово разработают к осени 2025 года

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области заказал разработку проекта по расчистке реки Утроя в городе Пыталово. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 3 млн 501 тыс. 306 рублей.

Предполагается проведение работ по выемке грунта в целях расчистки водного объекта от донных отложений и наносов.

Протяженность расчистки составляет 3 км, окончательная протяженность уточняется при проектировании.

Ожидаемый результат по итогу выполнения работ: охрана и снижение процесса загрязнения водного объекта, повышение водообеспечения населения, улучшение и восстановление качества поверхностных вод в регионе.

Окончание подачи заявок – 29 февраля 2024 года. Срок выполнения работ по проектированию - по 15 сентября 2025 года.