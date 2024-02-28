Общество

Белоснежную ласку запечатлели у усадьбы купца Шведова в Изборске

Белоснежную ласку запечатлели у усадьбы купца Шведова на территории музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Ласка – самый маленький представитель семейства куньих. Взрослая особь легко помещается на ладони человека. Встречается ласка практически по всей территории страны и прекрасно адаптируется к любым условиям: селится в дуплах деревьев, норах и небольших расщелинах гор, часто устраивается в сараях и амбарах», - рассказали в музее.

Зимой окрас шерсти ласки полностью белый, ближе к лету становится двухцветным: коричневый верх и белый низ.

Ласка активна круглый год и ведёт преимущественно ночной и сумеречный образ жизни. Как и многие другие представители семейства куньи, очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо лазает и плавает. Любимой пищей являются мелкие полёвки и мыши. Вблизи человеческих поселений может нападать на мелких домашних птиц.