Ремонт в массажных кабинетах отделения ЛФК завершили в Псковской областной больнице

Ремонт в массажных кабинетах отделения лечебной физической культуры (ЛФК) завершили в Псковской областной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.
Фото здесь и далее: Псковская областная больница
В кабинетах делают лечебный классический массаж. За день процедуру проходит более 20 человек.
В кабинетах заменили окна, электропроводку, восстановили пол и заменили линолеумное покрытие, обновили сантехнику. Улучшены системы водоснабжения, установлены энергосберегающие светодиодные лампы.