Общество

Ремонт в массажных кабинетах отделения ЛФК завершили в Псковской областной больнице

Ремонт в массажных кабинетах отделения лечебной физической культуры (ЛФК) завершили в Псковской областной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная больница

В кабинетах делают лечебный классический массаж. За день процедуру проходит более 20 человек.

В кабинетах заменили окна, электропроводку, восстановили пол и заменили линолеумное покрытие, обновили сантехнику. Улучшены системы водоснабжения, установлены энергосберегающие светодиодные лампы.