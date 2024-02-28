Общество

Соглашение о взаимодействии заключили прокурор Псковской области и бизнес-омбудсмен

Соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности заключили прокурор региона Андрей Мошков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Соглашение определяет формы сотрудничества, а именно обмен информацией о выявленных нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности, мерах, принятых в целях их восстановления, в том числе рассмотрение заявлений предпринимателей о нарушениях их прав, принятие мер реагирования по их восстановлению, организация и проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, а также иные формы взаимодействия в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов.

В ходе встречи обсудили результаты надзорной деятельности органов прокуратуры области за исполнением законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в 2023 году. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области осветил проблемы, требующие постоянного внимания со стороны органов прокуратуры области, в том числе связанные с вопросами соблюдения своевременности оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам перед бизнес-сообществом, а также фактами подмены полномочий контрольных (надзорных) органов в отношении предпринимателей.