Общество

Взаимоотношения в семье обсудили в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО

Еженедельный «Разговор о важном» в учебно-консультационном пункте следственного изолятора в Пскове посвятили теме семьи и взаимоотношениям родителей и детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, во время занятия обучающиеся ответили на вопросы о семейных ценностях и приняли участие во всероссийской викторине «Семья и закон». По ее итогам проведена церемония награждения – активным участникам вручены дипломы. Кроме того, в игровой форме аудитория решила кроссворд, посвященный главной теме урока, а также каждый из присутствующих поделился своими мыслями, как складывались их отношения с родителями и сверстниками.

Вторая часть беседы была посвящена Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в России на федеральной территории «Сириус» с 29 февраля по 7 марта. Обучающиеся познакомились с хроникой предстоящего мероприятия, одной из целей которого является сохранение семейных ценностей, посмотрели видеоинтервью участников из разных стран и прослушали гимн молодежного фестиваля «Мы здесь». Завершился урок созданием информационного пространства с отметкой самых значимых составляющих счастливой и крепкой семьи.

«Семья – основа взаимоотношений детей с родителями и с внешним миром. Здесь уместно вспомнить слова одного из величайших педагогов Василия Сухомлинского, где он говорит о том, что ребенок является зеркалом семьи и в нем как в капле воды отражается нравственная чистота матери и отца», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.