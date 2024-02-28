Общество

Капитальный ремонт школы №23 в Пскове начнется в ближайшее время - Борис Елкин

Капитальный ремонт школы №23 в Пскове начнется в ближайшее время. Обновление пройдет по масштабной федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Подрядчик уже определен. Прорабатываем с ним организационные вопросы. Работы предстоит много: заменить кровлю, окна и двери, отремонтировать спортзал и библиотеку, пищеблок и столовую, вестибюль и коридоры, санузлы и классы биологии, химии, информатики, физики и технологии. Предусмотрено художественное оформление стен в рекреациях», – написал Борис Елкин.

Капремонт также включает замену инженерных систем, устройство пандуса для маломобильных граждан и обеспечение пожарной безопасности.

«Переселять всю школу на время ремонта необходимости нет: основной объем работ планируем на лето. Но часть классов со своими учителями временно "переедет" в соседние школы. Главная задача – начать новый учебный год в отремонтированном здании!» – уточнил глава города.