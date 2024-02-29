Общество

Советники директоров по воспитанию в школах будут получать доплату 5 тысяч рублей

С 1 сентября 2024 года советники директоров по воспитанию в школах и колледжах будут получать дополнительную плату в размере 5 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 29 февраля.

Фото: пресс-служба Кремля

Также классным руководителям. кураторам групп в колледжах и техникумах в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек (в Псковской области к ним относятся все города и поселки за исключением областного центра), с 1 марта 2024 года удвоят федеральную выплату – 10 тысяч рублей.