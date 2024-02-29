Общество

Военно-патриотические юношеские чтения открылись в Псковском филиале университета ФСИН России

Военно-патриотические юношеские чтения торжественно открылись в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

130 курсантов, студентов и школьников Псковской области принимают участие в военно-патриотических юношеских чтениях «Святые воины России. Памяти 6-й роты», которые сегодня начали свою работу в Псковском филиале университета ФСИН России и будут проходить в течение двух дней.

Чтения открылись пленарным заседанием, на котором выступили врио заместителя начальника Псковского филиала университета Роман Иваняков, заместитель председателя Псковской городской думы Владимир Воробьев – отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты, старший инструктор Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Сергей Армистов.

Выступающие отметили важность сохранения памяти о подвиге всех воинов – героев России, воспитания чувства уважения к истории Отечества и развития гражданской и творческой активности подрастающего поколения. С этой целью проводятся военно-патриотические юношеские чтения, которые в этом году стали двадцатыми по счету. Их организаторами традиционно выступают Псковский воинский храм святого князя Александра Невского и Псковский филиал университета ФСИН России.

1 марта в рамках чтений состоится детско-юношеская научно-практическая конференция. В Псковском филиале университета будут работать две секции «Воины – герои России середины XX – начала XXI века: Великая Отечественная война – 1418 дней подвига народа» и «Воины – герои России середины XX – начала XXI века: две войны, две юности и вечность».

«По итогам научного мероприятия победители и призеры будут награждены грамотами. Все выступающие получат дипломы участников военно-патриотических юношеских чтений», - отметили в пресс-службе учебного заведения.