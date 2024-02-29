Общество

Псковские курсанты стали победителями патриотического конкурса

Псковские курсанты стали победителями творческого конкурса, посвященного подвигу бойцов 6-й роты и героям нашего времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

На художественно-литературный конкурс «Воины-герои 6-й роты и герои сегодняшнего дня» обучающиеся из Псковской, Новгородской, Нижегородской, Рязанской областей и Республики Башкортостан представили более ста эссе, социологических опросов, исследовательских работ, мультимедийных презентаций, видеосюжетов, рассказов и стихотворений.

Награждение победителей и призеров конкурса состоялось на торжественном открытии военно-патриотических юношеских чтений «Святые воины России. Памяти 6-й роты», которое проходило в образовательной организации 29 февраля.

Курсанты Псковского филиала университета одержали победу во всех номинациях конкурса.

Так, Полина Яковлева и Елизавета Грищенкова стали лучшими в написании эссе, рассказа и стихотворения. Елизавета Гищенкова также победила в номинациях «Презентация» и «Исследовательская работа».

Курсанты Виталий Соколов и Илья Шагалов заняли первые места в номинациях «Соцопрос» и «Видеосюжет».

Научные руководители курсантов – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков и преподаватель этой же кафедры Роман Пушилин.

«Организатором конкурса выступил Псковский воинский храм святого князя Александра Невского», - отметили в пресс-службе учебного заведения.