Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа о последствиях опозданий на работу

Опоздание на работу — нарушение трудовой дисциплины, что вряд ли понравится любому работодателю. Однако случается, что работник опоздал по уважительной причине, в конце концов, все мы люди, а ситуации бывают разные. Разобраться в том, что считается прогулом и опозданием, и какие последствия это может иметь для сотрудника, помогла главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

Фото: профсоюз работников здравоохранения Псковской области

- Работник опоздал на работу на 1 час 49 минут по уважительной причине. Написал объяснительную (был на приеме у врача-травматолога с ребенком), но работодатель объяснительную не принял. Как работнику поступить в этой ситуации? Считается ли это прогулом?

- Прогулом, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, считается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). Поэтому отсутствие работника на рабочем месте в течение 1 часа 49 минут, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, прогулом не является.

- Могут ли работника уволить за опоздание на работу?

- За опоздание на работу без уважительных причин можно уволить работника только в том случае, если опоздание относится к проступкам, за которые специальным федеральным законом, уставом или положением о дисциплине организации предусмотрено такое дисциплинарное взыскание, как увольнение, что следует из части 2 статьи 77, части 2 статьи 192 ТК РФ. Опять-таки, основным критерием увольнения за прогул или опоздание является отсутствие уважительных причин неявки сотрудника на работу.

- Опоздание, о котором мы говорили выше, когда работник задержался с ребенком в больнице, случилось по уважительной причине?

- Если работник представит документ, в данном случае, — справка о приеме у врача-травматолога, не рекомендуем работодателю увольнять сотрудника, поскольку суды могут признать данное увольнение незаконным.

- А какие причины для опоздания на работу считаются уважительными?

- Перечень уважительных причин отсутствия на рабочем месте законом не определен. Работодатель имеет право самостоятельно решать, является причина отсутствия работника на работе уважительной или нет (письма Роструда от 4 декабря 2020 года №ПГ/56975-6-1, от 31 октября 2008 года №5916-ТЗ).

Источник: пресс-служба Псковского облсовпрофа