Общество

Детские пособия за февраль псковичам перечислят досрочно

Отделение Социального фонда России по Псковской области 1 марта перечислит большинству семей пособия на детей за февраль. Выплаты придут родителям, которые получают средства на счет в банке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

1 марта родителям поступят:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

Выплата на первого ребенка до 3 лет.

Пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Выплаты зачисляются на счет в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день. Каждое 3-е число приходят пособия на детей за прошедший месяц. Поскольку в марте этот день выпадает на выходной, родители получат средства досрочно – 1 марта, пояснили в отделении.

В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. В эти же числа приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово. Например, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое было оформлено недавно.

В СФР отметили, что отделы социальной защиты населения выплачивают региональные детские пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда.

Все вопросы, касающиеся назначения и выплаты пособий, можно задать специалистам отделения в центре дистанционного обслуживания ОСФР по Псковской области: