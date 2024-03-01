Общество

Действия по пресечению массовых беспорядков отработали в псковском УФСИН

Сотрудники УФСИН России по Псковской области совместно с взаимодействующими органами отработали действия по пресечению массовых беспорядков осуждённых и находящихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

К участию в мероприятии привлекли силы и средства подразделений пенитенциарного ведомства и ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии. Сводные отделы от учреждений прибыли к указанному месту сбора в назначенное время. После проверки численности, экипировки, вооружения и специальных средств сводный отряд УФСИН распределён по учебным местам.

В ходе тренировки отработали вопросы практического взаимодействия между сотрудниками сводных отделов и взаимодействующих органов в специальной операции. Для проведения занятий с личным составом учреждений привлекали кураторов от отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Сотрудники закрепили полученные теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств, рассказали в ведомстве.

«Личный состав действовал на занятии с полной отдачей сил и накопленных знаний. Результаты тактико-строевого занятия подтверждают готовность сил и средств подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области совместно с взаимодействующими органами к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств», - отметил заместитель начальника регионального УФСИН Денис Красносельский.