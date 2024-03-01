Общество

Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия

Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.

Данный документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции без согласования прокуратуры.

«В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится выборочный контроль алкогольной продукции определенного наименования отдельного (конкретного) производителя или импортера, реализуемой организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими ее розничную продажу, в целях подтверждения соответствия такой продукции обязательным требованиям и направления такой алкогольной продукции на экспертизу», - говорится в документе.

Отмечается, что критерии определения наименования алкогольной продукции конкретного производителя или импортера утверждаются министерством финансов по согласованию с министерством экономического развития РФ.

«Допускается проведение в течение календарного месяца не более 10 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без согласования с органами прокуратуры. Не допускается проведение более одного контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение календарного месяца в одном и том же торговом объекте», - добавляется в документе.

В случае если по итогам экспертизы будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.