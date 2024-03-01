Общество

Правительство выделило допфинансирование на выплаты матерям-героиням

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование в размере более 30 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням, сообщается на сайте кабмина.

«Социальная поддержка семей с детьми более 30 миллионов рублей будет дополнительно направлена из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат», - говорится в сообщении.

Из этой суммы 20 миллионов рублей будет направлено на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей – награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 миллиона рублей – награжденным медалью этого ордена, пишет РИА Новости.

Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 миллион рублей. Родители 7 и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, – 200 тысяч рублей.

Звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.