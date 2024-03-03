Общество

В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами

В кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ними в рекламе других фильмов быть не должно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье Виталий Милонов.

Ранее, как сообщило издание «Говорит Москва», депутаты Госдумы готовят обращение в прокуратуру с требованием запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов.

«С трудом могу представить постельную сцену во время детского сеанса. Разве что доктор Айболит может подойти к постели больного зайчонка и дать микстуру. Ну, конечно, я считаю, что никакого интима и эротики в детских фильмах или перед ними в кинотеатрах быть не должно», - сказал Милонов.

При этом депутат отметил, что думает, что их там и сейчас нет.