Школьница из Псковской области получила льготы для поступления в МГИМО на передаче «Умники и умницы»

Анна Бурлакова, окончившая в этом году одиннадцатый класс в Пустошкинском центре образования, вошла в число призеров телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» и получила льготы для поступления в университет МГИМО.

Скриншот: Первый канал

Соответствующий приказ в эфире программы, вышедшей на Первом канале 20 июня, подписал ректор вуза Анатолий Торкунов.

На финальные дорожки девушка не выходила, однако проявила активность на трибунах. Финал был посвящен прославленным российским эмигрантам. В частности, Анна Бурлакова назвала имя Ивана Бунина, чье стихотворение в качестве вопроса зачитал ведущий программы Юрий Вяземский.