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Псковские курсанты приняли участие в военно-патриотической эстафете «Зарница»

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На загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России в рамках лагерных сборов курсантов второго курса проведена военно-патриотическая эстафета «Зарница», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Мероприятие организовано в целях совершенствования практических навыков курсантов и закрепления знаний, полученных в ходе обучения. Эстафета позволила участникам отработать учебно-тактические и служебно-боевые задачи, направленные на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего развития профессиональных компетенций сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Программа эстафеты включала поиск учебной мины, выполнение силовых и стрелковых упражнений, преодоление полосы препятствий, а также транспортировку условно раненого сотрудника.

Все этапы требовали от участников слаженности действий, хорошей физической подготовки и применения практических навыков, полученных в период обучения.

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