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Псковичи в День памяти и скорби пройдут «1418 шагов к Победе»

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Памятная акция «Дорогами памяти. 1418 шагов к Победе» состоится 22 июня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Сбор участников запланирован на 10:00 у памятника Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году. Монумент расположен на площади Ленина, рядом с Храмом Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. На месте сбора пройдёт церемония возложения цветов, после чего колонна начнёт движение по городу.

Маршрут охватывает несколько ключевых точек: Сквер Павших Борцов, памятник партизанскому движению, барельефы Героев Советского Союза, Аллею Героев и Вечный огонь на площади Победы. Протяжённость пути символична – 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Присоединиться к шествию сможет любой желающий на любом этапе маршрута.

Завершающим событием акции станет участие в Общероссийской минуте молчания. Она начнётся ровно в 12:15 у Вечного огня.

Для получения волонтёрских часов предусмотрена предварительная регистрация.

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