Общество

Названа средняя численность рабочей силы в Псковской области

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Псковской области в среднем за октябрь-декабрь 2023 года составила 313,7 тыс. человек, из них 305,6 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 8,1 тыс. человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше за октябрь-декабрь 2023 года составил 60,6 процента. По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в декабре 2023 года составила 125,3 тыс. человек (95,9% от общей численности замещенных рабочих мест).

На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,4 тыс. человек. По сравнению с ноябрем 2023 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,1 процента