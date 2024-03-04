Общество

Имя маме семейства дальневосточных леопардов выберут голосованием

Национальный парк «Земля леопарда» передал почетное право дать имена большой семье дальневосточных кошек партнеру программы «Хранитель леопарда», и первой своё имя получит мама троих малышей. Топ вариантов имен составили сотрудники банка ВТБ – партнера парка. Сделать финальный выбор из вариантов могут все желающие, проголосовав за понравившееся имя в одном из аккаунтов банка в соцсетях.

Фотография предоставлена национальным парком «Земля леопарда»

Самка леопарда под номером Leo 101F, которой предстоит первой получить своё имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда, будучи еще котенком, смело гуляла одна. Сейчас ей около 7 лет. Кошка находится в прекрасной физической форме и обладает отменным здоровьем. Начиная с 2019 года, четыре раза стала мамой и подарила миру восемь котят. Сегодня воспитывает троих малышей и приучает их к самостоятельности.

На голосование выдвинуто несколько имен. Отдать свой голос за лучший вариант можно до 6 марта:

Герда («защитница»): в мифологии – красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени — независимость, решительность, стойкость.

Злата («золотая»): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото – символ богатства.

Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьёзно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели.

Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью.

Русана («роза»): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.

«Мы присоединились к программе «Хранители леопарда» и получили возможность дать имена целой семье: маме и её трем котятам. С нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных», – рассказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Программа «Хранитель леопарда» запущена ФГБУ «Земля леопарда» в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в 3 раза с 35 до 125 особей.