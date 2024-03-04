Общество

Психолог посоветовала родителям быть терпеливыми при поиске хобби для ребенка

Чтобы ребенок понял, какое хобби ему подходит, не всегда достаточно простого разговора, где он рассказывает о своих предпочтениях. Важно подкреплять это практикой и возможностью получить реальный опыт, считает психолог, ACT-терапевт детской диагностики талантов Leoni Анастасия Еронина.

«При столкновении с реальностью ребенок может понять, что его представления были ошибочны, и такой вид занятий ему совсем не подходит. Тогда стоит попробовать занятия по этому направлению в другом кружке, ведь ребенку могло просто не понравиться месторасположение, преподаватель или коллектив», — пояснила Еронина.

Психолог уверена, что иногда поиск подходящих занятий — это продолжительный процесс, ребенок может поменять несколько кружков и направлений, пока не найдет то самое, которое идеально подходит именно ему.

«Проявите терпение, ведь уже сейчас ваш ребенок учится определять, что ему нравится и что не нравится, а также формирует свои ценности. На любых дополнительных занятиях рано или поздно ребенок захочет увидеть результат. Отдать свою поделку на выставку, занять первое место в соревнованиях по борьбе, сыграть главную роль в спектакле. Если результата нет, у ребенка может пропасть желание посещать дальнейшие занятия, поэтому важно сформировать у него реалистичные представления о том, как достигается результат. Поговорите с ребенком о том, что успех — это 99% усилий и только один процент таланта. Путь к успеху не всегда легкий, временами приходится переступать через себя и делать больше. Акцентируйте внимание на том, что у ребенка уже получается хорошо, это поможет опереться на прошлый опыт и сформировать позитивное видение дальнейших достижений», — приводит рекомендации эксперта RuNews24.

Также Еронина посоветовала привлекать детей к выбору преподавателя для дополнительных занятий и к составлению расписания, если родители хотят улучшить успеваемость ребенка по определенным предметам. «Предложите ему поучаствовать в составлении расписания и выборе преподавателя, ведь ребенок — это непосредственный участник процесса, и именно от его желания будет зависеть результат», — заключила Еронина.