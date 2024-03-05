Общество

Михаил Ведерников вручил медаль Луки Крымского псковскому хирургу Алексею Андрееву

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента России Владимира Путина вручил медаль Луки Крымского псковскому хирургу Алексею Андрееву. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, награды медик удостоен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Специалист трудится более 20 лет в области хирургии. В Псковскую область Алексей Андреев прибыл в 2014 году, за это время он работал в Псковской областной клинической больнице, а затем в Детской областной клинической больнице. На последнем месте работы медик около 4 лет возглавлял хирургический центр.

В настоящее время специалист проходит военную службу в медицинском отряде (аэромобильном) Псковского соединения ВДВ.

«Абсолютно заслуженная награда. Она вас долго ждала, пока вы находились в командировке», — сказал Михаил Ведерников. Он добавил, что семья медика всегда может рассчитывать на поддержку и помощь в решении бытовых задач со стороны правительства региона. Алексей Андреев в свою очередь поблагодарил за высокую оценку своего труда.

Отметим, что медаль Луки Крымского учреждена указом президента РФ Владимира Путина в июне 2020 года вместе с орденом Пирогова. Государственная награда Российской Федерации вручается за заслуги в области здравоохранения.