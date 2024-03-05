Общество

Три собаки могли прийти на остров на реке Великой из-за бобра, сообщают очевидцы

Три собаки могли прийти на остров на реке Великой со стороны микрорайона Пскова Корытово, который находится на противоположном от Промежиц берегу реки. Лед в сторону Корытово еще стоит, сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители.

«Вчера здесь производился подрыв льда, собак не было. Сегодня они пришли со стороны Корытово. По идее, могут так же уйти, там ровный лед. Воды нет. Спасать их опасно: с берега не подойти, непонятно, как себя поведут собаки, увидев незнакомого человека», - рассказали псковичи.

Они отметили, что опасности затопления острова нет, поскольку уровень воды в реке спадает.

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Как рассказали в псковском зооприюте «Шанс», к операции по спасению собак привлекли спасателей, однако судно на воздушной подушке не может пройти по таящему льду.

«Ждем уход льда. Договорились созвониться послезавтра, если завтра не будет новой, нужной нам всем информации. Пока так. Будем надеяться, что мы не опоздаем с помощью», - заключили в зооприюте.

В комментариях подписчики группы «Шанса» предположили, что на острове обосновался бобр. «У него там хатка под островком, которую подтопило, вот он и вылез на поверхность. Запах привлёк собак, пока есть лёд, они будут его кошмарить. Людям на лёд там выходить нельзя ни в коем случае!» - отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что три собаки застряли на острове посреди реки Великой в районе микрорайона Промежицы в Пскове.