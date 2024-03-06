Общество

Новый ФАП открылся в гдовской деревне Партизанская

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Партизанская Гдовского района благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

За два месяца работы не было ни дня без пациентов, поделилась заведующая ФАПом Валентина Петрова. В феврале средняя посещаемость составила шесть человек за смену.

В ФАПе можно проверить уровень глюкозы, холестерин и гемоглобин, сделать спирометрию или купить лекарство. Недавно в ФАП привезли кардиограф. Сюда же приезжает и новый мобильный флюорограф, который поступил в Гдовскую районную больницу по федеральной программе в феврале.