Россиянам рассказали о перерасчете пенсии рабочим пенсионерам с 1 августа

Работающим пенсионерам с 1 августа проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий. Кроме того, с 1 октября военным пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Об этом 10 мая сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

«До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных — индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения», — отметила она в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, перерасчет для работающих пенсионеров проводится ежегодно и касается страховых пенсий.

Финогенова уточнила, что размер пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок. При этом коэффициент индексации, скорее всего, будет увеличен и скорректирован по фактической инфляции.

