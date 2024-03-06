Общество

Фонд конкурса молодежных проектов «Есть идея» в Пскове увеличили до 1,2 млн рублей

Фонд конкурса молодежных проектов «Есть идея» в Пскове в 2024 году увеличили до 1,2 млн рублей. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В Детсовете при уполномоченном по правам ребенка все по-взрослому. Чтобы войти в состав, надо защитить свой уникальный проект и победить на выборах. Некоторые из своих идей дети представили на нашей встрече. Например, экскурсию по "Золотому школьному кольцу". Готовы их поддержать и развивать. Для этого у нас есть разные инструменты. Один из них - конкурс молодежных проектов "Есть идея", фонд которого в этом году увеличен до 1,2 млн рублей», - написал Борис Елкин.

Глава города поблагодарил Детсовет-60 и уполномоченного по правам ребенка Наталию Соколову за активность и открытое общение.

«Будем встречаться чаще!» - добавил градоначальник.