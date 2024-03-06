Общество

Историю псковского воинства изобразят на монументе в Выбутах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со скульптором-монументалистом, архитектором Денисом Стритовичем обсудил детали монумента, который будет установлен на воинском захоронении в деревне Выбуты Псковского района. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Общая концепция согласована с семьями участников СВО. Теперь идёт кропотливая и трудоёмкая работа над деталями – обсудили варианты рельефа, амуниции бойца, надписей. Отдельно продумываем, как сделать пофамильное указание Героев. Есть предложение также указывать и позывные наших бойцов», – написал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что на лицевой части монумента будет изображена история псковского воинства. От князя Довмонта, Александра Невского до героев Великой Отечественной войны и современности, чтобы подчеркнуть, что военнослужащие продолжают воинские традиции предков.

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Также губернатор наградил Дениса Стритовича медалью Александра Невского – за большую работу по созданию мемориала «Знамя Победы» в Идрице.

«Награда долго ждала своего часа, рад, что наконец её вручил. Благодарю за вклад в сохранение исторической памяти на Псковской земле», – заключил Михаил Ведерников.