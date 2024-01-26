Общество

Мемориал погибшим участникам СВО установят на захоронении в Выбутах

Скульптуру и стену с именами воинов установят на захоронении военнослужащих в погосте Выбуты в Псковском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Макет монумента. Изображение здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

На встрече с родственниками погибших воинов специальной военной операции в правительстве Псковской области обсудили приведение в порядок территорий в деревнях Выбуты и Белый Мох. Михаил Ведерников рассказал о создании памятного мемориала погибшим участникам СВО.

«В Выбутах ситуация сложнее, потому что там есть ограничения по объектам культурного наследия, и скульптура не может превышать одного метра 80 сантиметров. Изначально планировалось, что скульптура будет лицом к дороге, но тогда получается, что она будет спиной к могилам, наверное, это не совсем правильно, поэтому скульптура будет обращена к кладбищу. Посмотрим, слева или справа установим плиты, на которые будут нанесены имена и фамилии погибших. Как я обещал, правительство Псковской области берет на себя благоустройство территории, дорогу полностью сделаем, и вместе с главами района и города сделаем место, где можно будет помянуть, сделаем мемориальный комплекс», - рассказал глава региона.

Макет монумента еще будут дорабатывать, в частность предлагается сделать часть монумента или отдельные элементы светлее.

«Через две недели, когда макет будет доработан и учтены все замечания, снова встретимся для дальнейшего согласования работ», - отметил Михаил Ведерников.