Мемориал погибшим участникам СВО установят на захоронении в Выбутах

Скульптуру и стену с именами воинов установят на захоронении военнослужащих в погосте Выбуты в Псковском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Макет монумента. Изображение здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
На встрече с родственниками погибших воинов специальной военной операции в правительстве Псковской области обсудили приведение в порядок территорий в деревнях Выбуты и Белый Мох. Михаил Ведерников рассказал о создании памятного мемориала погибшим участникам СВО.
Макет монумента еще будут дорабатывать, в частность предлагается сделать часть монумента или отдельные элементы светлее.
«Через две недели, когда макет будет доработан и учтены все замечания, снова встретимся для дальнейшего согласования работ», - отметил Михаил Ведерников.