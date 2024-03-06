Общество

Михаил Ведерников пообщался с псковичами-участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 марта встретился с делегатами от региона на площадке Всемирного фестиваля молодежи (ВМФ) в Сочи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в составе псковской делегации 47 человек и 14 волонтеров. Это общественники, студенты региональных вузов и ссузов, и даже старшеклассники. Все они попали на ВМФ после многоэтапного конкурсного отбора.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Все ребята в восторге от мероприятия и с горящими глазами рассказывали Михаилу Ведерникову о своих впечатлениях. Им удалось не только проявить себя, лично пообщаться с интересными спикерами и экспертами, принять участие в самых разных тематических мероприятиях фестивальной программы — от серьезных панельных сессий и дискуссий до шумных акций и веселых соревнований, — но, самое главное, завести новые знакомства с представителями зарубежных стран и регионов России, перенять опыт и поделиться своими успешными практиками по самым разным направлениям.

Кроме того, псковичи активно продвигали Псковскую область: рассказывали другим участникам об уникальной Псковской земле, ее богатейшем историко-культурном наследии и активно приглашали всех в гости на древнюю Псковскую землю.

На Всемирном фестивале молодежи также представлен псковский бренд «Столбушино», который привлекает внимание гостей ВФМ, и город Псков как часть межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Также на фестивальных площадках выступали псковские коллективы «Лакки Лайк» и Лиза «Матрешка».

«Что бы про Россию не рассказывали, какие бы нелепые страшилки не говорили, — это полная чушь. Россия — доброжелательная, гостеприимная, открытая, с огромным потенциалом. — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогу посещения Всемирного фестиваля молодежи. — Нам есть что показать, и есть чему поучиться. И то, что здесь присутствуют ребята даже из недружественных стран, говорит, что правда все-таки за нами».

Сегодня — последний день молодежного фестиваля, который проводится по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства тоже посетит площадку. Он встретится с участниками и выступит на церемонии закрытия ВФМ. Всемирный фестиваль молодежи проводится по поручению президента в целях развития международного молодежного сотрудничества. Это диалог и поиск взаимопонимания вне зависимости от национальностей, политических взглядов, культурных особенностей.

Главный девиз фестиваля — «Начнем будущее вместе».

Крупнейшее международное молодежное событие объединило более 20 тыс участников из 188 стран, что является абсолютным рекордом. Это молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни. Впервые в истории фестивального движения участие смогут принять подростки от 14 до 17 лет, представляющие различные детские организации и объединения. В рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в целом прошло свыше 800 мероприятий.

Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).