Общество

Александр Котов: Михаил Ведерников – сильный и ответственный руководитель

Губернатор Михаил Ведерников отмечает 7 марта день рождения. Депутатский корпус Псковского областного Собрания поздравляет главу региона и желает успехов на благо страны и Псковской области, крепкого здоровья и личного счастья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

«Сейчас, по прошествии немалого срока, я могу вновь и вновь повторить: нам очень повезло с губернатором, - отметил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. – Качественные, заметные перемены не наступают сами собой. За каждым новым объектом, за непростым решением стоит человеческая воля, понимание важности проблемы, большой организационный труд. В непростых экономических и политических условиях наш регион крепнет и развивается, наш бюджет уже удвоился и продолжает расти – найти бы теперь умелых подрядчиков на все проекты! Главная заслуга в этом, конечно, принадлежит нашему губернатору Михаилу Ведерникову».

Александр Котов подчеркнул, что ему очень комфортно работать с Михаилом Ведерниковым. «Это тот случай, когда говоришь с человеком на одном языке и знаешь, что он слышит и фиксирует главное, что обязательно ответит своими вариантами и предложит возможные ресурсы», – продолжил спикер регионального парламента.

«Михаил Ведерников – сильный, ответственный руководитель, который готов рискнуть для общего дела и результата. И мне очень импонирует это качество, поскольку не раз и не два именно эта твёрдость, эта уверенность в правоте помогала сдвинуть дело с мёртвой точки, отстоять идеи на самом высоком уровне. Быть в одной команде с таким человеком, работать и нести свою долю ответственности – честь и большая радость», – сказал Александр Котов.

В 2017 году президент Владимир Путин назначил Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора. «Сейчас мы можем с уверенностью сказать – президент был тысячу раз прав, доверив нашу область молодому перспективному руководителю. Оглядываясь на прошедший период, я вижу, сколько поводов для гордости за свой регион появилось у псковичей – каждый такой пример укрепляет веру в свою страну и в завтрашний день», – добавил Александр Котов.