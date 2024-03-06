Александр Котов: Михаил Ведерников – сильный и ответственный руководитель

Губернатор Михаил Ведерников отмечает 7 марта день рождения. Депутатский корпус Псковского областного Собрания поздравляет главу региона и желает успехов на благо страны и Псковской области, крепкого здоровья и личного счастья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов
Александр Котов подчеркнул, что ему очень комфортно работать с Михаилом Ведерниковым. «Это тот случай, когда говоришь с человеком на одном языке и знаешь, что он слышит и фиксирует главное, что обязательно ответит своими вариантами и предложит возможные ресурсы», – продолжил спикер регионального парламента.
В 2017 году президент Владимир Путин назначил Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора. «Сейчас мы можем с уверенностью сказать – президент был тысячу раз прав, доверив нашу область молодому перспективному руководителю. Оглядываясь на прошедший период, я вижу, сколько поводов для гордости за свой регион появилось у псковичей – каждый такой пример укрепляет веру в свою страну и в завтрашний день», – добавил Александр Котов.