Общество

Оказание медпомощи детям по травматологическому профилю Вера Емельянова обсудила с федеральным экспертом и медиками региона

Рабочее совещание на тему оказания медпомощи детям по травматологическому профилю провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в правительстве региона со специалистом НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Татьяной Опря, председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, представителями медучреждений региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Специалисты НМИЦ провели экспертную оценку работы детских медучреждений региона в соответствии с поручением Министерства здравоохранения РФ.

Как отметила на встрече Татьяна Опря, медицинская помощь по профилю «травматология и ортопедия» оказывается на должном уровне. Участники совещания обсудили вопросы маршрутизации детей после дорожно-транспортных происшествий, алгоритмы применения санитарной авиации, материальное обеспечение детских травматологических отделений, организацию реабилитации детей с травматологическими патологиями.

Вера Емельянова по итогам обсуждения заметила, что все рекомендации по организации работы и внедрению последних протоколов лечения травм у детей по итогам экспертной оценки будут приняты во внимание и проработаны.

«На региональном уровне мы прилагаем все усилия, чтобы снизить кадровый дефицит, проводить техническую модернизацию детской травматологической службы. Защита здоровья детей для нас является приоритетом, это также стало одним из важных акцентов в послании президента РФ Федеральному Собранию. Мы будем пользоваться всеми возможностями, которые представятся, чтобы продолжить развитие детских направлений в области медицины», — сказала первый вице-губернатор Вера Емельянова.