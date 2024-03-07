Общество

Определены даты ярмарки «Виноград» и фестиваля «Наливное яблочко» в Пскове

Познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» и гастрономический фестиваль «Наливное яблочко» пройдут в Пскове летом. Это следует из приказа председателя комитета по туризму Псковской области Марины Егоровой, опубликованного на портале нормативно-правовых актов региона.

Сроки проведения ярмарки «Виноград» - 14-23 июня, а фестиваля «Наливное яблочко» - 16-18 августа.

Туристскому информационному центру Псковской области поручено организовать проведение этих событийных мероприятий.

Напомним, в прошлом году ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 17 по 25 июня, а в 2022-м - с 18 по 26 июня.