Общество

Александр Котов: Традиционные ценности – жизнь, дети, любовь и семья неотделимы от женского бытия

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил женщин с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«8 марта – праздник, который воплощает самые светлые и добрые проявления женского начала: нежность, красоту, любовь. Женщина, чьё высшее предназначение связано с продолжением жизни, обладает особой способностью делиться заботой и душевным теплом, проявлять бескорыстную любовь, милосердие, преданность и доброту», – отметил он.

Традиционные ценности – жизнь, дети, любовь и семья неотделимы от женского бытия, и во многом именно благодаря женщинам сохраняются духовные устои и вечные нравственные ориентиры, подчеркнул Александр Котов.

«У домашнего очага, на профессиональном поприще, в общественной и политической деятельности – во всех ипостасях женщины добиваются самых высоких результатов. Настойчивость в достижении целей, мудрость при принятии решений, умение видеть и создавать прекрасное вызывают неподдельное уважение и восхищение», – продолжил он.

«Дорогие женщины, мы преклоняемся перед вами! Пусть каждый день приносит вам радость и счастье, пусть в ваших семьях всегда царит согласие и благополучие!» – добавил спикер регионального парламента.