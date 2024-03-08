Александр Котов: Традиционные ценности – жизнь, дети, любовь и семья неотделимы от женского бытия

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил женщин с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Традиционные ценности – жизнь, дети, любовь и семья неотделимы от женского бытия, и во многом именно благодаря женщинам сохраняются духовные устои и вечные нравственные ориентиры, подчеркнул Александр Котов.
«Дорогие женщины, мы преклоняемся перед вами! Пусть каждый день приносит вам радость и счастье, пусть в ваших семьях всегда царит согласие и благополучие!» – добавил спикер регионального парламента.