Общество

Назван средний возраст женщин в Псковской области

Численность женщин в Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года составляла 321,3 тыс. человек, или 54,7% от общей численности населения области. Средний возраст — 45,9 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Городских жительниц среди женщин больше, чем проживающих в сельской местности — 72,3%.

Чаще всего в 2022 году впервые становились мамами женщины в возрасте 21-29 лет. Средний возраст матери при рождении детей — 29 лет.

По данным Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2023 году, 61,5% женщин прошли диспансеризацию в последние два года.