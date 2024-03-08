Общество

Иностранца фиктивно зарегистрировали в Себежском районе

Полиция установила факт фиктивной регистрации иностранца в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В июне прошлого года в одной из деревень на территории Себежского района безработный местный житель1972 года рождения, фиктивно поставил на миграционный учет гражданина Республики Молдова.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.