Общество

Почти 30 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

72 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 4 по 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 7 административных правонарушений, изъяли 15 единиц оружия и 27 боеприпасов.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.