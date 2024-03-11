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Общество

Апелляция поддержала решение о демонтаже ограждения гостевого дома в Пскове

11.03.2024 14:18|ПсковКомментариев: 0

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области об обязанности освободить самовольно занятые земельные участки у дома №17 на улице Воеводы Шуйского в Пскове, демонтировав забор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Суд состоялся 7 марта. Как следует из материалов дела, ООО «Северная орхидея» на праве собственности принадлежат земельные участки, расположенные по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 17. Участки имеют вид разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания здания» - гостевого дома «У Покровки» (гостиница).

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова в соответствии с распоряжением администрации города Пскова на основании требования прокуратуры города Пскова провел внеплановую выездную проверку на предмет соблюдения обществом требований земельного законодательства при использовании земельного участка.

«При проведении линейных замеров границ земельного участка было установлено, что ограждение земельного участка с южной стороны ориентировочно площадью 200 кв. м выходит за границы земельного участка, содержащиеся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости на данный участок. Решением от 4 июля 2022 года исковые требования удовлетворены», - рассказали в суде.

Арбитражный суд Псковской области обязал демонтировать ограждения, выполненные из дерева на каменном основании со стороны дороги по улице Воеводы Шуйского, с южной стороны - из дерева, частично кованые на основании из бутового камня, со стороны набережной реки Великой. Демонтаж нужно провести в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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