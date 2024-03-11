Псковские рыбаки встретили лебедей по льду Чудского озера

Рыбаки встретили лебедей по льду Чудского озера в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Лев Грабежев / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»
В комментариях мужчина отметил, что видел лебедей на льду озера возле деревне Ветвеник Гдовского района еще 24 февраля.
Еще один мужчина поделился снимками лебедей, которые он сделал в Себеже.
Фото: Александр Здановский / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»
Напомним, запрет выхода на лед действует в Псковской области с 6 марта.