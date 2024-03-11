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Общество

Новый исправительный центр открылся в Пскове

11.03.2024 17:21|ПсковКомментариев: 0

В Пскове при исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области открылся участок, функционирующий как исправительный центр. В регионе это уже четвертое учреждение, которое будет осуществлять исполнение наказания осужденными в виде принудительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

УФИЦ рассчитан на 70 осужденных, которые будут работать на производственно-промышленном комплексе «СКТ Групп» и проживать в специально подготовленном общежитии площадью более 700 квадратных метров.

В церемонии открытия приняли участие начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, директор компании «СКТ Групп» Алексей Ильбеков, начальник регионального управления министерства юстиции Российской Федерации Николай Околеснов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, председатель ОНК области Николай Червяков, другие официальные лица.

В рамках мероприятия провели чин освящения, после чего участники осмотрели территорию. Во всех помещениях нового объекта силами «СКТ Групп» провели качественный ремонт с целью создания всех необходимых условий для проживания осужденных и несения службы сотрудниками. Здесь установили современную бытовую технику, камеры видеоконтроля, имеются спальные секции, комнаты для приготовления и приема пищи, проведения воспитательной работы, санузлы, кабинеты для личного состава, помещения для нарушителей режима.

Отметим, создание данного УФИЦ стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию, сложившемуся между руководством пенитенциарного ведомства Псковской области и коммерческой структурой. Для областного УФСИН это второй долгосрочный проект, первый на протяжении последних двух лет успешно развивается на базе Великолукского свиноводческого комплекса.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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