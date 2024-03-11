Общество

Псковичи поделятся впечатлениями о Всемирном фестивале молодежи в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 12 марта, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его участниками станут представители делегации Псковской области, которая участвовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Масштабный форум проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» и объединил 20 тысяч участников 188 стран, что является абсолютным рекордом.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Своими впечатлениями от участия в фестивале поделятся:

Дмитрий Яковлев - врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области;

Елизавета Зайцева - руководитель делегации;

Алина Корныльева - руководитель делегации волонтеров.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.