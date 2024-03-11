Более 150 псковичей прошли курс обучения правилам эксплуатации КОИБ

Избиратели города Пскова и города Острова на выборах президента будут голосовать с применением технических средств подсчёта голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней. С 19 февраля по 6 марта 166 человек прошли курс обучения правилам эксплуатации КОИБ и получили удостоверения установленного образца, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области
«Для обеспечения функционирования КОИБ из числа членов участковых избирательных комиссий определяются операторы комплекса обработки избирательных бюллетеней», - рассказали в Избирательной комиссии.
Голосование с помощью КОИБ будет осуществляться на 77-ми избирательных участках в городе Пскове и на 6-ти — в Острове.
Напомним, выборы президента пройдут 15-17 марта.