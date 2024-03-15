Общество

Специалистам каких профессий проще найти работу в Псковской области, выяснили аналитики

В каких сферах и специалистам каких профессий сейчас проще всего найти работу в Псковской области, выяснили специалисты hh.ru.

Уровень конкуренции (hh.индекс) показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти. В начале весны этого года в Псковской области уровень конкуренции за рабочие места составляет почти 3 резюме на одну вакансию. То есть в среднем в Псковской области за одно рабочее место борются три кандидата. При этом еще пару лет назад в это же весеннее время уровень конкуренции был выше: порядка 4 человек на место.

Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже 4 пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. За первые несколько недель марта hh.индекс в целом по стране провалился до 3,2 пункта — подобного не случалось за всю историю наблюдений. При этом важно понимать: обозначенный показатель — «средняя температура по больнице», то есть он отражает ситуацию в стране в целом. Если углубиться в отдельные регионы, отрасли и сферы, конкуренция за людей может быть ещё сильнее, объяснили эксперты.

Что важно отметить: данные hh.ru напрямую коррелируют с теми цифрами, что обнародовал Росстат. Уровень безработицы в России находится на минимально низком уровне — 3,2%, это антирекорд российского рынка труда.

Если смотреть именно по Псковской области в разрезе по конкретным профессиональным сферам, аналитика показывает, что есть целый ряд отраслей, где конкуренция выше и ниже нормы, а значит кому-то найти работу сложнее всего, а кому-то, наоборот, проще из-за высокой востребованности у работодателей и малого числа кандидатов.

В разрезе сфер самыми конкурентными, а значит насыщенными соискателям сейчас являются сфера масс-медиа (порядка 23 человек на место), а также маркетинга. А вот проще всего найти работу из-за повального спроса работодателей в медицине, продажах и в рабочих профессиях.

Фото здесь и далее: пресс-службы hh.ru Северо-Запад

Лидерами по сложности поиска работы стали как творческие профессий (дизайнеры, художники), так и специфичные (психолог, копирайтер, тестировщик, менеджер по персоналу). А вот получить приглашение на работу этой весной всего за 1-2 дня могут в Псковской области врачи, токари, фармацевты, администраторы магазинов и парикмахеры.

Значения уровня конкуренции:

⦁ меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей;

⦁ 2.0–3.9 — дефицит соискателей;

⦁ 4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями;

⦁ 8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя;

⦁ больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места..