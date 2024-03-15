Общество

Муниципальный этап Лиги дебатов «Истина» прошел в псковском в Штабе общественной поддержки

Муниципальный этап региональной Лиги дебатов «Истина» в Штабе общественной поддержки провел Молодежный парламент Псковского областного собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Штабе общественной поддержки.

Участниками дебатов стали учащиеся 10 и 11 классов школы № 18 города Пскова, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Псковского технического лицея и студенты Псковского кооперативного техникума .

Перед началом игры участники вместе с модератором сначала выяснили, что такое дебаты, чем они отличаются от полемики и спора, что главное – отстаивание своей точки зрения.

С приветственным словом к участникам игры обратился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Он напомнил, что дебаты – это состязание ораторов и демонстрация мастерства, словарного запаса, динамики речи, жестикуляции. «Необходимо учитывать, что любой спор – это набор аргументов, чтобы ваша позиция была сильнее, чем у оппонентов. Члены жюри будут оценивать, насколько аргументы продуманны, последовательны, соответствуют тематике и отражают ту позицию, за которую выступаете вы», – подчеркнул Виктор Остренко. Он отметил, что впервые за четыре года существования проекта в нем приняли участие студенты колледжа.

В состав жюри, которое оценивало конкурсантов, вошли: консультант управления образования администрации города Пскова Ольга Макарова, руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, координатор и основатель проекта региональной Лиги дебатов «Истина» Юлия Лысова.

В этот раз команды сыграли три темы. На первый тур по итогам жеребьёвки выпала тема: «Использование животных в цирке и других развлечениях недопустимо». В этом туре командой «утверждения» стали ребята из Псковского технического лицея. Их оппонентами, командой «отрицания» – Псковский кооперативный техникум.

Вторым туром для команд выпала тема: «Старшеклассникам нужно разрешить изучать предметы по выбору». Дискутировали на эту тему ученики школы № 18 города Пскова и Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Ребята подробно разобрали плюсы и минусы. Задали друг другу каверзные вопросы.

В финале игры встретились команды, прошедшие первый этап. Им на обсуждение досталась тема «Искусственный интеллект приведет к деградации человечества».

Напомним, муниципальный этап лиги продлится весь март. Члены Молодёжного парламента будут присутствовать на всех площадках. Команды, показавшие наилучшие результаты в своих муниципалитетах, выйдут в региональный этап. Победителей определит финал, который пройдёт в апреле в Пскове.