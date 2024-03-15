Общество

Городской офис завода «Титан-Полимер» открылся в Пскове

В Пскове открылся городской офис завода «Титан-Полимер» по работе с персоналом. Все желающие устроиться на предприятие теперь могут обратиться в офис в центральной части города и получить актуальную информацию о вакансиях, условиях труда, социальных гарантиях и выпускаемой заводом продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Сегодня предприятию «Титан-Полимер» требуются сотрудники инженерно-технических специальностей, а также операторы и аппаратчики на производство БОПЭТ пленки, такие как оператор дистанционного пульта управления линии производства, машинист экструдера, оператор-учетчик, аппаратчик изготовления пленочных материалов и другие профессионалы.

«Титан-Полимер» предлагает конкурентную заработную плату на рынке труда, соцпакет, осуществляет доставку сотрудников из нескольких районов города на рабочее место, а также проводит обучение и переобучение сотрудников за счёт предприятия, выдается удостоверение о получении новой профессии.

Завод также принимает студентов для прохождения производственной практики.

«Радует, что с каждым днем на завод приходит всё больше молодежи.

Мы помогаем начать трудовую карьеру на предприятии даже тем, у кого нет профильного образования. С открытием городского офиса каждый, кто хочет трудоустроиться к нам на предприятие, сможет обратиться к специалисту Департамента по управлению персоналом непосредственно в городе, получить необходимую информацию об условиях труда, должностных обязанностях, подробнее узнать о самом заводе и продукции, которую мы выпускаем», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«Титан-Полимер» - это не только один из ключевых промышленных объектов в регионе, в перспективе он станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется формирование инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции.

Адрес и время работы офиса: Псков, Октябрьский проспект, дом 50, 2 этаж, офис 11б. В будние дни с 08.30 до 17.30 (в пятницу с 08.30 до 16.30), обед с 12.30 до 13.30.

Телефон (8112) 222-098 (доб. 2333).