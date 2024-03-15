Общество

Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года - исследование

Tele2 фиксирует рост интереса к телемедицине и аптечной интернет-коммерции. MAU пользователей таких сервисов увеличилось на 42% за два года. В частности, количество пользователей фармацевтического e-com выросло также на 42%, телемедицинских услуг – на 32%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Ядро этих сервисов составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля от общего числа пользователей составляет 19%. В общей сложности количество женщин составляет 60% от всей месячной уникальной аудитории. Проникновение среди мужчин ниже, но и здесь превалирует группа в возрасте от 35 до 44 лет – 13%.

Пик обращений к ресурсам интернет-аптек приходится на осенне-зимний период и совпадает с сезоном ОРВИ. Так, среднее количество посетителей сайтов в эти месяцы в 2023 году было на 20% выше, чем в летние месяцы, и выше на 40%, чем годом ранее. При этом количество людей, обратившихся к интернет-магазинам аптек в холодное время года в 2023 году, выросло на 21,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Для услуг телемедицины в 2022 году сохранялась корреляция с холодным временем года. Так, количество пользователей в осенне-зимний период было на 10% выше, чем летом. В январе 2023 года количество клиентов, обращающихся к сервисам телемедицины, увеличилось на 28% относительно показателя декабря 2022 года. Тренд на рост аудитории характерен для всего года. Среднее значение месячной аудитории в 2023 году на 41% выше аналогичного показателя в 2022 году. Наименее популярными у пользователей стали апрель, май и июнь – средний показатель снизился на 12%. Уникальные посетители стали чаще обращаться к ресурсам с августа 2023 года: показатель MAU превысил значение августа 2022 года в 1,5 раза. Значение MAU для услуг телемедицины сохраняется на одном уровне с августа до декабря 2023 года.

Аналитики исследовали поведение клиентов компании на шести площадках телемедицинских сервисов и 11 интернет-аптек в 2022-2023 годах. Включенные в исследование источники: «Сберздоровье», «Яндекс.Здоровье», iBolit, Infodoctor, Medbooking, SmartMed, «Апрель», «Аптека Миницен», «Горздрав», «Аптека Плюс», АСНА, «Вита», «Все аптеки» (VK), «Еаптека», «Здравсити», холдинг «НеоФарм», «Планета здоровья», «Ригла», «Ютека», Apteka.ru.