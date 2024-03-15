Общество

Детскую консультацию капитально отремонтировали в Новосокольнической межрайонной больнице

Капитальный ремонт детской консультации завершился в Новосокольнической межрайонной больнице по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram

Подрядчик провел внутреннее переустройство и модернизацию здания: заменены инженерные системы, окна, двери, установлены новые потолки, стеновые панели, напольное покрытие, выполнен ремонт кровли. Сделали и доступный вход для родителей с колясками.

Созданы комфортные условия для пациентов в зоне ожидания, процедурный и прививочные кабинеты, комната для персонала и туалет. В кабинетах установили новые жалюзи, закупили столы, стулья, кушетки и многое другое. В коридоре стоит пеленальный столик, удобные стулья для ожидания приема врача.

«Информационная навигация — тоже большой плюс новой деткой консультации. Лаконичные и доступные указатели и информационная табличка поможет без труда найти нужный кабинет и узнать интересующую информацию. В результате капитального ремонта появилась совершенно иная модель современной детской консультации, которая работает в прежнем режиме, но в новых условиях. Отремонтированная детская консультация уже работает, медицинскую помощь в ней будут получать почти 2 тысячи детей. Территория перед детской консультацией будет благоустроена в течение весны-лета 2024 года», - заключила она.