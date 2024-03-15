Общество

Факты фиктивной регистрации иностранцев вновь установили в Псковской области

В Пскове и Островском районе полиция установила факты фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове безработный пскович1979 года рождения осуществил фиктивную регистрацию группы граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации. Возбуждены уголовные дела.

В феврале в одной из деревень на территории Островского района местный житель 2005 года рождения фиктивно зарегистрировал гражданку Республики Таджикистан. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.