Тематическая площадка штаба общественной поддержки работала на базе Псковской областной филармонии

Тематическая площадка Штаба общественной поддержки на тему культуры работала сегодня, 16 марта, на базе Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.
Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки
Встреча Виктора Остренко с активистами старшего поколения и волонтерами серебряного возраста была посвящена теме культуры. Они обсудили государственную политику в области поддержки старшего поколения.
«Людям старшего возраста оказывается внимание, создаются условия, в том числе, организуются такого рода активности, чтобы сохранять здоровье и интерес к жизни», – подчеркнул Виктор Остренко.
Затем по приглашению Виктора Остренко 70 активистов стершего поколения посетили 50-й Фестиваль русской музыки, который открылся балетным гала-концертом «Кармен».