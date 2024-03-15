Общество

Квиз «Россия начинается с тебя» провели в Пскове

Квиз «Россия начинается с тебя» провели в штабе общественной поддержки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: штаб общественной поддержки Псковской области

«Интеллектуальный квиз – это отличный повод провести свой досуг энергично и весело в компании друзей. В игре приняли участие три команды. Соревновались молодежь и люди, умудренные жизненным опытом. Изначально участники определились с названием команд, выбрали капитанов. "Блинчики", "Масленка" и "Солнышко" отвечали на тематические вопросы, посвященные Масленице.

Команды получили свой маршрутный лист и выполнили определенное количество заданий», - рассказали в штабе.

Участникам предстояло блеснуть своими знаниями в области культуры, литературы, истории, геральдики, географии. Участники квиза ответить на вопросы о русских традициях, связанных с Масленицей, разобрались, какая мука придет блинам большую пышность и рыхлость.

В завершение мероприятия поговорили о Масленице, вспомнили традиции и попили чай с блинами.