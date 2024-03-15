Общество

Псковский омбудсмен совместно с коллегами из Москвы проконтролировал соблюдение избирательных прав

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с коллегами из Москвы организовал мониторинг соблюдения избирательных прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

«Первый день голосования по выборам президента России прошёл активно и познавательно. В Псков прибыла миссия уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. В её составе - руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев и заместитель начальника отдела управления международного сотрудничества Екатерина Прохорова. Такая миссия приехала в Псковскую область впервые. Главная цель - наблюдение за обеспечением избирательных прав в нашем регионе, особенно на мобильных избирательных участках на международных пунктах пропусков, где голосуют граждане России, постоянно или временно проживающие в иностранных государствах», - отметил Дмитрий Шахов.

Утром Дмитрий Шахов и Владимир Лозбинев посетили СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, где своё избирательное право получили возможность реализовать граждане России, привлекаемые к уголовной ответственности. В мониторинге приняли участие и члены Общественной наблюдательной комиссии во главе со своим председателем Николаем Червяковым вместе с независимыми наблюдателями. По результатам мониторинга сделано заключение, что на территории СИЗО предусмотрены все возможности для свободного волеизъявления граждан, а также соблюдаются санитарные нормы. Весь избирательный процесс находится под видеонаблюдением. «Важно не только то, что задержанные могут проголосовать, но и то, что им доступна вся необходимая информация о кандидатах. Для получения бюллетеня каждым избирателем членам участковой избирательной комиссии предъявлялись паспорта граждан РФ, а в случаи их отсутствия справка установленного образца, свидетельствующая о наличии гражданства России. Потом проходила сверка с реестром избирателей, который был оформлен на бумажных носителях», - поделился псковский омбудсмен.

В продолжение работы региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и руководитель аппарата федерального омбудсмена Владимир Лозбинев провели рабочую встречу с представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко и обсудили проблемы обеспечения избирательных прав российских граждан, проживающих в Прибалтике. По итогам встречи договорились совместно посетить ряд избирательных участков в приграничных районах, где предоставлено право проголосовать гражданам России, проживающих в иностранных государствах.

Выполняя договоренности, коллеги сразу выехали в пункты для голосования. Таких на границе с Эстонской республикой в Печорском районе Псковской области было организовано три.

Уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев посетили мобильные избирательные участки МАПП «Куничина Гора» и «Шумилкино», где совместно с представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко познакомились с организацией голосования и обеспечения избирательных прав граждан России, проживающих за пределами РФ. «Голосование проходит в соответствии с законами нашей страны и нормами международного права, в дружеской обстановке. Приятно удивило и то, что в старых и добрых традициях советского периода избирательная комиссия области содействовала совместно с органами местного самоуправления созданию атмосферы праздника на каждом избирательном участке», - отметили члены делегации, в интервью одному из федеральных каналов.

Дополнительно Дмитрий Шахов, Владимир Лозбинев и Сергей Ефименко посетили единственный в России избирательный участок, организованный в Паломническом центре на территории Псково-Печерского монастыря. Познакомились с работой участковой избирательной комиссии, побеседовали с членами комиссии и наблюдателями. Организация избирательного процесса соответствует как российским, так и международным стандартам избирательного права.

Жалоб и нарушений по итогам первого дня мониторинга избирательных прав не было, добавил Дмитрий Шахов.